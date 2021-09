3 Llun: Lluniau pwysicaf bywyd Caryl Parry Jones

"Dyma fi'n cwrdd â Jim, fy ŵyr, am y tro cynta ym mis Ionawr 2020. Roedd o'n foment 'love at first sight'! Un o'r eiliadau 'na dydi rhywun byth yn meddwl sy'n mynd i ddigwydd… a dyma fo, y cyntaf o'r genhedlaeth nesa' ac yn werth y byd i gyd yn grwn!"