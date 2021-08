Cofio'r ciws ar gopa'r Wyddfa... yn 1894

Yn ysgrifennu'r tua'r flwyddyn 1682 disgrifiodd 'W. R.' (William Richards, Heldom, efallai) Gymru fel gwlad, 'mountainous... and hath Variety of Precipice to break one's neck; which a Man may sooner do than fill his belly, the Soil being barren, and an excellent place to breed a Famine in.'