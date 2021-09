Galw am gadw safleoedd bwyta tu allan yn Nolgellau

"Dwi isio gweld bod hyn yn parhau am y flwyddyn nesa… 'Dan ni yn bell o ddod allan o sefyllfa Covid. Mae pobl ofn dod tu mewn. Buaswn i'n hoffi gweld trafodaeth ar mannau tu allan yn y dref a thrafodaeth am barcio yn y dref i weld sut allwn ni wella - gweld os allwn ni greu sefyllfa braf i bobl fwyta ac yfed tu allan."