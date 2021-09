Oriel: cerdded 870 milltir o gwmpas Cymru

"Taith hir a syml ar hyd llwybr beics oedd y rhan fwyaf o'r daith am y dyddiau cyntaf, ar hyd arfordir gogledd Cymru. Golygfeydd o garafanau am y rhan gyntaf, yna gweld Castell Gwrych a chyrraedd Bae Colwyn, cyn mynd ymlaen i Landudno."