Meddyg o Fangor yn galw am edrych eto ar reolau Covid

Wrth ymateb i alwadau am gyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n gallu cwrdd dan do, wrth i niferoedd achosion Covid yng Nghymru godi eto, dywedodd Llefarydd Cymunedau Plaid Cymru, Peredur Owen Griffiths AS: "Drwy gydol y pandemig rydym wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cyfathrebu da a chlir gan Lywodraeth Cymru.