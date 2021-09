BBC a Cymru Greadigol yn lansio partneriaeth

"Mae Cymru yn ganolbwynt i egni creadigol. Rwyf am weld hynny'n ffynnu a thyfu. Mae'r BBC am gefnogi drama gorau'r byd, comedi blaengar a chynnwys ffeithiol o'r radd flaenaf. Mae heddiw'n nodi dechrau partneriaeth gyffrous, hir-dymor rhwng y BBC a Chymru Greadigol."