Llyfr Mawr y Plant yn 90 oed

"Efallai nad ydi o'n iawn i mi ddweud ond doedd gan Jennie ddim dychymyg eithriadol. Roedd hi'n ddynas arbennig iawn a mae gen i barch eithriadol iddi, ond 'nhad sgwennodd bron i dri chwarter y llyfr. Mae lot o bethau Jennie ac eithrio Wil Cwac Cwac yn gyfieithiadau o'r Saesneg ac wedyn fy nhad oedd yn gyfrifol am y cerddi ac am Siôn Blewyn Coch."