A-Z Geiriadur Prifysgol Cymru: 100 mlynedd mewn 30 gair

Geiriau benthyg o'r Saesneg sydd fel arfer yn cychwyn ag r, fel RWDINS, gair cyffredin am swêds neu weithiau erfin. Daw o'r Saesneg rootings a ddefnyddid am wreiddlysiau a dynnid o'r ddaear. Datblygiad pellach yn y Gymraeg wrth gwrs oedd y ffurf unigol rwdan neu rwden, fel yn y cyfuniad pen rwdan am berson gwirion!