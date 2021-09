Camu i fyd hudol gyda'r swynwraig Mhara Starling

Meddai Mhara: "Pam o'n i'n tyfu fyny yn Aberffraw; lle bach yn Ynys Môn a phawb yn 'nabod ei gilydd, roedd pawb yn gweld fi reit od a difyr a o'n i'n cael fy mwlio lot yn ysgol. Dyna lle ddo'th y diddordeb mewn swygyfaredd. Nes i ffeindio llyfr mewn siop elusen am witchcraft a oedd 'na swyn i stopio bwlis. Nes i 'neud o a dwi'n meddwl na'th o weithio.