Parchwch eich perfedd i wella eich iechyd cyffredinol

Mae'n siŵr ein bod ni gyd yn gyfarwydd â'r dywediadau Saesneg 'go with your gut', 'gut feeling' neu 'gutted' ac mewn rhai ardaloedd yng ngorllewin Cymru, mae'r dywediad bod rhywbeth 'ar fy stumog' yn golygu eich bod yn poeni neu'n gorfeddwl am rywbeth.