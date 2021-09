Tai haf: 'Dim hyder i weithredu gan Gyngor Gwynedd'

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i drigolion o Ben Llŷn ac aelodau o Gyngor Tref Nefyn gerdded i Gaernarfon i godi ymwybyddiaeth o'r "diffyg rheoliadau sydd ar ail gartrefi a'r diffyg gwarchodaeth o'n cymunedau a'n hiaith".