Timau newydd, rheolau newydd... tymor rygbi newydd

Mae'r ymateb ymhlith nifer o wybodusion a chefnogwyr dal yn llugoer i ddweud y lleia a'r cysyniad o gynnal cystadleuaeth rhwng pump o wledydd ar draws dwy hemisffer yn un sy'n anodd i'w werthu. Mae'r amheuon hynny am bresenoldeb De Affrica yn ddealladwy - rydyn ni wrth gwrs wedi bod fan hyn o'r blaen a thri thymor y Cheethas a'r Kings yn rhai i'w anghofio a'r ddau dîm yn gyson yn cael eu sgubo o'r neilltu.