Bardd y Mis: Pum Munud gyda Mary Green o Batagonia

Ym mis Gorffennaf 1966 cyrhaeddais yr Hen Wlad am y tro cyntaf, efo Dad a Charlie, fy mrawd. Glanio yn Southampton a chymryd y trên i Gaerfyrddin lle 'roedd Glyn Ifans, prifathro Ysgol Uwchradd Tregaron yn disgwyl amdanom. Y cyngor cawsom ganddo: gofyn am docynnau i Carmarthen, gan na fyddai'r gwerthwr yn ein deall wrth ofyn am Gaerfyrddin!