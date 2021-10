Ateb y Galw: Judith Musker Turner

Cerdyn post o'r V&A o hologram Alexander McQueen o Kate Moss o'i sioe Widows of Culloden yn 2006, sydd un o'r eiliadau gorau yn hanes ffasiwn, yn fy marn i! Dwi'n cadw fe ar y wal yn fy stiwdio, ac mae'n wastad yn fy ysbrydoli i.