3 Llun: Lluniau pwysicaf Marged Gwenllian

Ond be' sy'n arbennig am y llun yma ydy, er ei fod wedi'i dynnu 23 o flynyddoedd yn ôl, bod y rhan fwyaf o'r criw wedi dod yn ôl i fyw i Lanuwchllyn ar ôl cyfnod yn y brifysgol/gweithio i ffwrdd, a'n bod ni'n griw agos hyd heddiw. Bydd rhaid trio ail-greu'r llun rhyw ben...