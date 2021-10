Motor Niwron: Siwrna Sioned

Eglura Sioned, sy'n wraig, mam a nain: "O'n i'n bwydo Cian, y mab, oedd rhyw bythefnos oed yn fy mreichiau i. Pan o'n i'n rhoi potal iddo fo ges i grampiau'n bicep yr ochr dde, fel spasms calad a jest teimlad o wendid yn y fraich. O'n i jest yn gwybod doedd hwnna ddim yn rwbath normal.