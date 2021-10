Aberteifi: Cyfnod o golledion

Yn ddadlennol, wrth sôn am yr unigolion hyn, mae pobl leol wedi crybwyll y ffaith fod cynifer ohonyn nhw'n 'gymeriadau' a'n bod ni, felly, wedi colli mwy na dim ond dawn neu gyfraniad yr unigolion hyn; ein bod ni wedi colli personoliaethau unigryw. "Tributes have been paid to well-known Cardigan businessman and character," meddai'r papur lleol drannoeth marwolaeth Martin Radley, er enghraifft.