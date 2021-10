3 Llun: Lluniau pwysicaf Mared Williams

Dwi'n ysgwyd llaw Dad am ryw reswm gwirion, ac wedi fy amgylchynu gyda'r bws 52 seater o deulu a ffrindiau swnllyd a chefnogol a ddaeth i lawr o'r gogledd yn unswydd i wylio'r noson honno. Dros flwyddyn yn ddiweddarach dwi'n ôl am y tro yn Llundain wedi treulio'r cyfnod clo yn mwynhau bod adre yng Nghymru. Llun i'w drysori!