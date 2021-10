COP: Amaeth 'mewn lle unigryw' i gyrraedd targedau

"Un ateb byddai rhai yn dweud ydy lleihau nifer yr anifeiliaid, ond mae'n bwysig cofio hefyd bod rhaid i ni feddwl am gynhyrchiant bwyd, a does 'na ddim pwynt yn amgylcheddol i grebachu nifer yr anifeiliaid yn y wlad yma os ydyn ni'n mynd i fewnforio union yr un cynnyrch o ran arall o'r byd."