Ateb y Galw: Y delynores Cerys Hafana

Ma' rhaid mod i wedi rhoi fy mys bach yn rhy agos at ryw ŵydd, achos i gyd dwi'n cofio o'r diwrnod yma yw cael fy nghnoi gan y gŵydd yma. O'n i hefyd yn gwisgo côt binc fflyffi anhygoel ar y pryd, felly 'swn i'n deud bod y profiad yma wedi bod yn formative yn nhermau ffasiwn yn ogystal â fy ofn o wyddau.