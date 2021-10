'Mae pobl fyddar yn gallu dawnsio'

Rose yw seleb byddar cyntaf y gyfres ac hyd yma, mae hi wedi swyno'r beirniaid, gyda'i dawns i thema'r ffilm Titanic, My Heart Will Go On, yn cyrraedd y tri uchaf ar y bwrdd sgorio yn wythnos 3. Yn ôl y beirniad Motse Mabuse, roedd gwylio'r ddawns yn 'foment hudol'.