“C’mon Midffîld a Braveheart”: Cofio Tarw Nefyn a thîm Nantlle Vale

"Roedd cael gweld Orig a'i dîm yn chwarae yn fwy na gweld gêm ffwtbol; roedd yn adloniant pur, yn well nag unrhyw ddrama. Roedd hi'n 'Ni yn erbyn Nhw' bob wythnos, a doedd neb yn gwybod be' oedd yn mynd i ddigwydd nesa'. Mi oedd cael mynd i gae'r Vale fel cymysgu C'mon Midffîld a Braveheart efo'i gilydd, a hynny am chwe cheiniog!"