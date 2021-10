Newid Hinsawdd: Taid a Fi

Dwi wedi meddwl droeon am y gwahaniaeth rhyngddot ti a fi - tithau bron yn ugain oed, a minnau yn fy seithfed degawd. Bu'r genhedlaeth hŷn - tan yn ddiweddar o leiaf - yn poeni mwy am newid hinsawdd na dy genhedlaeth di. Mae hynny yn newid bellach gobeithio, diolch yn bennaf i Greta Thunberg, ond efallai ei fod yn anochel hefyd mai dyna sut oedd hi. Rydan ni gyd yn teimlo'n anninistriol pan 'dan ni'n ifanc ac mae'n hawdd iawn credu - oherwydd ein hieuenctid - fod yr hen fyd yma fel 'dan ni'n ei adnabod o, wedi bod felly erioed.