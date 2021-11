Pum munud gyda Justin Melluish, actor Craith

Un o fy hoff actorion ydy Christopher Eccleston. Dwi'n meddwl mai fo ydy'r Doctor Who gorau ac ro'n i'n ffodus i'w gyfarfod ar set The A Word pan o'n i'n artist cynorthwyol am ddiwrnod. Wnaethon ni chwarae pêl-droed amser cinio ac ar ddiwedd y diwrnod ddaeth o i chwilio amdana'i i gael llun! A wrth gwrs, am mod i'n hoffi James Bond, dwi hefyd yn meddwl bod Daniel Craig yn wych.