Y Prif Weinidog Rhodri Morgan, tywysogion y Dwyrain Canol a fi

Ond roedd Rhodri wedi cael digon o goffi ar ôl y cyntaf o bedwar cyfarfod olynol ar y diwrnod llawn cyntaf. Yn yr ail gyfarfod dim ond un coffi a gafodd, anghofiodd am ysgwyd y cwpan ac yn lle hynny roddodd ei law drosto pan ddaeth y tywalltwr ato. Gwrthododd goffi yn y cyfarfodydd eraill. Go brin y cawsant eu sarhau - os do cuddiwyd hynny yn gwrtais.