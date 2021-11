O golli hyder i wynebu heriau eithaf bywyd

"O'n i gyda dyn am naw mlynedd. Roedd newidiadau bach bob blwyddyn yn ein perthynas... erbyn y diwedd, roedd yn tracio fy ffôn, do'n i methu talu am ddim byd heb ei ganiatâd, o'n i'n dechrau teimlo fel gwas... Os o'n i'n dweud na yn y gwely, roedd e dal yn cael rhyw gyda fi. O'n i mewn sefyllfa controlling a toxic iawn.