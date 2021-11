Rheolau ymweld unedau mamolaeth yn 'annheg'

"O'n i'n teimlo mor unig. Ro'n i wedi blino'n lân. Do'n i'm yn gwybod os o'n i'n mynd neu dod. Ro'n i'n teimlo bo fi ddim yn rhoi fy ngorau i'r babi achos bo fi wedi blino shwt gymaint. O'dd yr holl brofiad yn ofnadw' ac annheg.