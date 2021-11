Ffrae cinio ysgol: 'Cyngor wedi fy nhaflu o dan y bws'

Mewn ymateb i lythyr diweddaraf Mr Foden at rieni, ble mae'n dweud ei bod "yn dechrau teimlo fy mod i wedi cael fy nhaflu o dan y bws", fe gyfeiriodd y cyngor at eu datganiad wythnos diwethaf yn "ymddiheuro am y pryder a phoen meddwl... yn sgil cynnwys a geiriad llythyr gan Ysgol Dyffryn Nantlle".