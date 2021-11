Sut mae delio gydag iselder y gaeaf?

Rheoli cloc y corff: Rwy'n cynghori bod pobl yn bwyta ac yfed o fewn 10 awr o'r diwrnod a wedyn dim ond yn yfed dŵr neu'n cysgu am yr 14 awr arall o'r dydd. Er enghraifft, rwy'n bwyta a yfed o 10:00 y bore tan 20:00 y nos, a wedyn o 20:00 y nos tan 10:00 y bore dwi jyst yn cael dŵr neu'n cysgu. Mae hwnna'n llesol i gloc y corff, ac felly yn helpu gyda chyflwr SAD.