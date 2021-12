Dysgu Cymraeg drwy gyfieithu llyfrau i'r Pwyleg

"A gan mod i'n feichiog, doeddwn i methu ysgrifennu ar y cyfrifiadur, felly o'n i'n sgwennu'r cyfieithiad mewn llyfr nodiadau - ro'n i'n teimlo fel y cymeriadau yn sgwennu yn Llyfr Glas Nebo! Felly o'n i'n teimlo cysylltiad rhyfedd iawn gyda Rowenna a Siôn.