3 Llun: Lluniau pwysicaf Rhys Grail

'Nes i gyfarfod band oedd yn gorffan y nos Wener i ffwrdd sef Lynks. O'n i'n siarad efo nhw gefn llwyfan tra oeddan nhw'n newid i mewn i'r gwisgoedd boncyrs yma, a 'nes i fwy neu lai beggio nhw am lun ar ôl y set! Mae'r llun yma'n llawn crazy energy, sy'n ei wneud o'n un o fy hoff bortreadau wnes i dynnu dros y penwythnos.