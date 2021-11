Ffrwyth eu Llafur

Nawr dydw i ddim yn un o'r bobl hynny sy'n chwilio'n fwriadol am straeon "sarhad ar Gymru" nac yn gweld pob dim fel "slap in the face for Wales" fel mae ambell newyddiadurwr a gwefan yn gwneud. Fe wnâi adael hynny i eraill ond mae'n weddol amlwg nad oedd llais Cymru yn ei gabinet ar flaen meddwl Keir Starmer wrth iddo ddewis ei dîm .