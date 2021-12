'Bydd llais Marconi’n mynd am byth'

"Ond nes i feddwl... be' am beth sydd yn mynd mlaen mas tu fas lan yn y gofod? O'n i'n meddwl am y syniad o radiowaves yn gadael y ddaear a neb yn pigo nhw lan. Wedyn nes i feddwl pryd oedd y llais cyntaf i adael y ddaear? Marconi?