'Dwi'n caru'r 'twll du' rhwng y Dolig a'r flwyddyn newydd'

Dwi ddim yn meddwl amdano fel cyfnod o bedwar diwrnod achos tydi amser ddim yn bodoli yn ystod y Twll Du. Am y cyfnod yma o'r flwyddyn dwi ddim yn gwybod pa ddiwrnod ydi hi heb sôn am faint o'r gloch, a gyda hyn mae pob confensiwn amser yn mynd drwy'r ffenest.