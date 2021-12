Bywyd a gyrfa yr actores Siân Phillips

"O'n i'n teimlo bod bywyd wedi arafu ac o'n i'n gallu ymlacio. O'n i'n cerdded bob dydd yn Llundain, ac roedd e'n hyfryd gyda'r tywydd yn braf. Wrth gwrs fe roedd rhai bobl yn cael amser ofnadwy, ond o'n i'n lwcus. Fe adeilades i stiwdio fach yn fy study i yn fy fflat i yn Llundain."