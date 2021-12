Ateb y Galw: Huw Clarke

Mae gen i atgofion melys o fynd yma gyda Mam a fy chwaer fel plentyn i gwrdd â fy mamgu am ysgytlaeth mefus, rolyn caws a winwns a fy hoff beth yn y byd sef custard slice. Mae'r llun o fi a fy ngwraig yn mynd nôl i'r caffi am y tro cyntaf ers roeddwn yn 8 neu 9 mlwydd oedd, a roeddwn yn 30 yn y llun yma.