Covid-19: Sut mae ymdrin â’r 'ysblygwr carlamus'?

Penderfynodd y WHO beidio â defnyddio Nu a Xi gan fod y naill yn rhy debyg i 'New' a'r llall yn enw a chyfenw poblogaidd iawn mewn rhai mannau o'r byd. Tybed hefyd os cafodd Ysgrifennydd Cyffredinol presennol y blaid Gomiwnyddol Tsieina air bach â'r sefydliad cyn iddynt wneud y penderfyniad?