Creu celf o rewlifoedd Everest a Kilimanjaro

"Trystia fi, fydd o yn briliant," oedd ymateb Sevan. Rhyw wythnos ynghynt roedd o wedi derbyn galwad gan guradydd o'r Royal Academy of Art yn The Hague, Iseldiroedd, yn dweud fod ganddo dri mis i wneud gwaith hollol newydd doedd neb wedi gweld o'r blaen.