Gwreiddiau Cymreig ‘Deck The Halls’

Cafodd y geiriau Saesneg eu cyhoeddi am y tro cyntaf mewn cyfrol o'r enw Welsh Melodies, Vol. 2 yn 1862. Roedd hwn yn gyfnod pan oedd llawer o bobl Prydain ac America yn ceisio ail-ddarganfod hen draddodiadau Nadoligaidd ac mae'n debyg y byddai chwedloniaeth Gymreig yr alaw wedi cyfrannu at boblogrwydd y gân.