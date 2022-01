Sut mae bod yn greadigol yn helpu gyda iechyd meddwl?

Roedd y cerddor Greta Isaac yn dweud bod cael ysgrifennu am bethau anodd yn helpu iddi edrych ar bethau'n fwy gwrthrychol: "Mae gweld [iechyd meddwl] trwy lens eitha' creadigol yn eitha' therapeutic i fi dw i'n meddwl. Fi'n meddwl bod gallu gwneud hwnna - trio versions gwahanol o fy hun ymlaen a chwarae dress-up trwy gân - yn therapeutic achos ti'n cael subjective view o bwy wyt ti. Mae hwnna wedi bod yn really helpful i fi."