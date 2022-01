Cyfrifiad 1921: Darlun o Gymru ganrif yn ôl

Pan gynhaliwyd Cyfrifiad 1921 ym mis Mehefin y flwyddyn honno, roedd cysgod trwm y Rhyfel Mawr, a ddaeth i ben yn 1918, yn parhau a chyfnod ansefydlog o safbwynt economi a gwleidyddiaeth Prydain yn dechrau dod i'r amlwg. Roedd y gobeithion o greu 'A Land Fit For Heroes' wedi dechrau pylu a chyn-filwyr yn arbennig, yn teimlo eu bod wedi'u bradychu.