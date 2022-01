Ateb y Galw: Huw Edwards

Mae gen i atgof cynta'. 1963 dw i'n meddwl. O'n i yn tŷ mam-gu yn dringo'r grisiau ac roedd hen fodryb i Mam yn berchen y tŷ ac oedd hi ar ben y grisiau. Mae gen i ryw gof o hynny'n digwydd a wy' wedi gofyn i Mam sawl gwaith a ydy hynny'n wir ac fe 'wedodd hi "ydy, dw i'n credu bod e'n wir." O'n i'n rhyw dair oed ar y mwyaf a dyna'r atgof sydd gen i.