Gwerthu llyfrau i'r sêr...o gefn bws

"Dechreuais i deithio i ffeiriau o amgylch y DU, ac yna bob mis i Lundain. Yna awgrymodd gwerthwr llyfrau arall ein bod yn mynd i ffair lyfrau ryngwladol yn Toronto. A digwydd bod, rhannais stondin gyda'r athrylith a gwerthwr llyfrau o Lundain, Eric Korn."Daethon ni'n ffrindiau agos ac fe gyflwynodd fi i'w ffrind agos - niwrolegydd o Efrog Newydd, Oliver Sachsm. Mae'n enwog am y llyfr The Man Who Mistook His Wife For A Hat.