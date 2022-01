'Wnes i wneud tiffin siocled i Desmond Tutu'

Mae cywilydd gyda fi i ddweud, ond doedd dim llawer o ddiddordeb gyda fi mewn crefydd yn bymtheg oed. O'n i'n gwybod am apartheid a'r sefyllfa yn Ne Affrica ond do'n i ddim cweit yn deall pa mor anferth oedd Desmond Tutu. Ac roedd e'n anferth bryd hynny, yn wleidyddol ac yn ddyngarol achos roedd e wedi ennill Gwobr Heddwch Nobel ym 1984, dim ond dwy flynedd cyn iddo fe ddod draw i'n tŷ ni!