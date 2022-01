2022 yn argoeli'n brysur i'r cerddor Marged Sion

Mis Tachwedd llynedd cafodd Marged y cyfle i berfformio gyda Self Esteem yng Nghlwb Ifor Bach yng Nghaerdydd, profiad od iddi wrth i'r gynulleidfa weiddi ei henw arni. "O'n i mor embarrassed…mae 'na dynamic o fewn y grŵp lle ni'n gwbod 'na Rebecca is Self Esteem, reit, so o'n i'n teimlo'n rili anghyfforddus bo fi'n cael gymaint o'r limelight."