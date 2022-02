Ateb y Galw: Iwan Griffiths

Gyda'r amwysedd ynglŷn â beth sy'n atgof pur a beth sydd wedi'i ddylanwadu gan lun neu stori gan riant, mae'n gwestiwn anodd! Ond dwi wir, wrth gau fy llygaid yn gallu gweld, a theimlo'r profiad o fynd am dro, law yn llaw gyda Mam Dre (Fy hen fam-gu, sef mam-gu fy mam). Dwi'n cofio mynd i siopa'n gwmni iddi pan o'n i'n ifanc iawn i Kwik Save Aberteifi, gan fynd o'i thŷ, i mewn i'r maes parcio trwy dwll yn y ffens. Dwi ddim yn credu i fi greu'r atgof hwnnw. Dwi'n dal gafael ynddo pru'n bynnag.