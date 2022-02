Y bugail o Rydychen sy’n barddoni’n Gymraeg

Eglura Sam: "O'n i wedi pigo fyny ambell air o'r Gymraeg cyn symud i Machynlleth; ro'n i wedi byw yng Nghymru ers sbel eisoes a o'n i wedi pigo fyny y syne ac o'n i'n gallu ynganu y geiria' a nath hwnna roi mantais mawr i mi wrth ddechrau dysgu o ddifri'.