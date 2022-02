Ateb y Galw: Eurig Salisbury

Ffrind ar daith stag i'r cyfandir yn sylweddoli yn y maes awyr, yn y ciw i'r bws i'r awyren, ei fod e wedi dod â phasbort ei gariad ar gamgymeriad, ac wedyn nid yn unig yn gorfod gwylio'r bois i gyd yn gadael ond yn gorfod talu'n ddrud hefyd am dacsi o Fryste nôl i Gaerdydd, lle roedd e wedi gadael ei gar, ond roedd ei oriadau wedi'u cloi yn nhŷ un o'r bois, a doedd dim dewis ganddo ond dal trên i Gaer, gofyn i'w gariad ddod â'r goriadau sbâr iddo, wedyn dal trên arall yn syth nôl i Gaerdydd, cyn gyrru'r holl ffordd nôl i fyny i'r gogledd, a ninnau'r holl amser yn mwynhau penwythnos bythgofiadwy ym Mhrâg. Ac mae mwy i'r stori hefyd, ond wiw imi rannu'r pethau hynny â'r byd. Druan ag e. Ond mae e'n chwerthin am y peth gyda ni erbyn hyn.