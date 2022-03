Cân i Gymru 2022: Pwy sydd yn cystadlu eleni

Collodd Carys - actores, cyflwynydd ac awdur - ei thad o'r cyflwr motor niwron yn 2017. Cyfansoddwyd Diolch am y Tân ar y dydd y byddai ef wedi troi yn 70, fel dathliad o'i fywyd. FFLOW, sef band newydd Carys a Branwen fydd yn perfformio ar y noson. Mae'r ddwy wedi cyd-weithio ar sioe un fenyw Carys, Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff) a'i sengl, Don't Tell the Bees.