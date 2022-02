Gweithio adref ac yn y swyddfa 'yn orau o ddau fyd'

"Y peryg ydy fod pobl wedi cael blas o be' sy'n bosib. Dw i efo plentyn bach, mae'n 18 mis rŵan, so mae'n grêt i fi mod i yn gallu dechrau gwaith yn syth am 9 o'r gloch pan dw i wedi mynd â fo i'r feithrinfa," meddai.